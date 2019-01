CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POSSIBILE ESODOPORDENONE È cominciata la corsa - negli sportelli sindacali e nei patronati - per le pratiche di Quota cento. I possibili pensionamenti avranno sicuramente delle conseguenze sia nel pubblico impiego che nel privato. In particolare a temere un possibile esodo verso la pensione è il sistema sanitario provinciale. Sul fronte dei medici una buona quota - in particolare tra i primari - ha lasciato il posto di lavoro negli ultimi due anni: i requisiti di Quota cento (62 anni di età e 38 di contribuzione) potrebbero ora aprire le...