PORDENONE Tendone dei libri salvo, anche se naturalmente nel rispetto delle norme anti-Covid-19. Nella Pordenonelegge adeguata alle misure anti-contagio, anche il luogo preferito dai bibliofili resterà al suo posto ma con tutte le regole che abbiamo imparato a conoscere per le attività commerciali e per le bancarelle del mercato. I due tendoni ci saranno sicuramente - conferma il direttore della Fondazione Pordenonelegge Michela Zin -, sia quello con i libri di Pordenonelegge che quelli a chilometri zero e i fuori catalogo. Ovviamente saranno gestiti e organizzati nel rispetto delle norme anti-Covid, e dunque obbligo di mascherina per chi entra, igienizzazione delle mani con gli appositi detergenti posti all'ingresso, controllo della temperatura e distanziamento. Il professionista che ha predisposto il piano di sicurezza ha previsto anche il controllo del numero degli accessi agli spazi, che in un caso sarà effettuato dagli angeli, nell'altro da una ditta esterna appositamente incaricata. In piazza XX Settembre, a cura di Librerie Coop, ci saranno dunque i libri, le piccole case editrici di qualità e le opere degli scrittori più amati. All'interno di questa speciale mostra-mercato sarà collocata, soltanto per quest'anno, la Libreria della poesia, che propone un numero di titoli di opere poetiche non riscontrabile altrove. Oltre, naturalmente, ai libri di Pordenonelegge. Altro capitolo sono poi i fuori catalogo, ossia i libri non più in commercio, messi in vendita da alcuni librai specializzati in diversi settori del modernariato librario e i libri a chilometro zero degli editori del Nordest, sempre in piazza XX Settembre, a cura di Giovanni Santarossa. Salvo, dunque, quello che è il cuore della manifestazione e che negli ultimi anni ha fatto registrare numeri decisamente importanti: nell'edizione del 2019, infatti, sono stati oltre diecimila i libri venduti nella tensostruttura di Pordenonelegge, e circa 50mila i visitatori, secondo i numeri diffusi dall'organizzazione. Rispetto al 2018, la maggior parte degli espositori aveva registrato un incremento delle vendite che andava dal 10 al 30 per cento, con punte del 40 per cento. La speranza è dunque che, sia pure con i vincoli imposti dal Covid-19, il successo delle vendite possa essere confermato nell'edizione che si apre.

