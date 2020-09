EVENTO IN SICUREZZA

PORDENONE A Pordenonelegge si dovranno indossare le mascherine anche durante la coda per partecipare agli eventi, pur se a distanza di un metro dalle altre persone e all'aperto. È la principale limitazione introdotta dal comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto ieri in Prefettura a Pordenone. La misura è stata decisa per aumentare il livello di sicurezza.

IL COMUNE

Ultimi dettagli logistici, per gli aspetti di competenza del Comune, per l'organizzazione della rassegna. La giunta ha infatti approvato ieri la collaborazione alla manifestazione, definendo alcuni aspetti quali lo spostamento del mercato settimanale. Com'è noto, a causa dello stato di emergenza nazionale, l'organizzazione seguirà un format diverso rispetto al passato. Le location saranno di meno, non utilizzando gli spazi con pochi posti a sedere, di conseguenza meno autori e incontri ma più sicurezza e partecipazione responsabile con prenotazione obbligatoria. Verrà d'altra parte potenziata la fruizione degli eventi sul web, con 30 dirette live e 40 appuntamenti in streaming. Spazi e luoghi. L'amministrazione comunale farà la sua parte mettendo a disposizione locali, attrezzature e personale necessari alla buona riuscita della stessa, e in particolare il convento San Francesco, la loggia del Municipio, piazzetta San Marco, piazza XX Settembre, i Musei civici, la saletta Teresina Degan e il chiostro della Biblioteca civica, il teatro comunale Giuseppe Verdi e il ridotto del Teatro, via Mazzini, l'area verde dell'Istituto scolastico A. Gabelli, il parco Galvani, largo San Giorgio. Offrirà inoltre supporto logistico, a partire dalla fornitura di palchi, sedie, pedane, transenne e quanto necessario per l'allestimento e disallestimento. Saranno in ogni caso in carico alla Fondazione Pordenonelegge.it la regolamentazione e il controllo della presenza di pubblico negli spazi destinati alla manifestazione, e gli oneri relativi alla sicurezza.

BANCARELLE

Per consentire l'allestimento delle tensostrutture saranno spostate le bancarelle del mercato settimanale, sia di mercoledì che di sabato. Sarà, inoltre, anticipato di un'ora l'orario di sgombero delle aree mercatali per entrambe le giornate (alle 12.30 anziché alle 13.30). Associazioni ed enti no profit. Dal pomeriggio di sabato 19 e per tutta domenica 20 settembre via Mazzini, con l'area della ztl, sarà a disposizione per le associazioni e gli enti no profit che ne facciano richiesta. Vietata invece, per tutta la durata della manifestazione, l'attività di commercio itinerante nella zona del centro storico, mentre saranno invece presenti, come di consueto, le tensostrutture destinate alla vendita dei libri. Per quanto riguarda invece il Regolamento acustico, gli eventi singoli della manifestazione non concorreranno al conteggio del limite massimo di eventi annuali previsti, in quanto si tratta di una manifestazione organizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale. Musei civici. Ingresso gratuito ai Musei civici d'arte e di storia naturale per le sole giornate del festival, per facilitare il flusso di visitatori e gruppi, nel rispetto delle norme anti Covid, per una più ampia conoscenza del patrimonio museale cittadino. Piazza delle lettere. Approvato dalla Giunta anche il progetto della piazza delle lettere, che prevede di collocare in piazzetta del Portello le grandi lettere dell'Alfabetiere, secondo il progetto di allestimento elaborato da Patrizio De Mattio. L'Inail, ente proprietario della piazzetta, ha dato la propria disponibilità a ospitare il progetto fino al 31 dicembre del 2021.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA