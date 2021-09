Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FESTIVALPORDENONE Sicurezza e salvaguardia. Due le parole d'ordine, utilizzate dal questore Marco Odorisio, per permettere a Pordenonelegge, la festa del libro con gli autori in programma a Pordenone e in altri sette comuni della Destra Tagliamento da domani fino a domenica, di svolgersi senza intoppi.RIUNIONEIeri mattina, nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura, sono stati messi sul tavolo i problemi che...