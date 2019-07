Pordenonelegge adesso si allarga Tensostruttura anche al Galvani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SI ALLARGAPORDENONE Pordenonelegge conquista parco Galvani. L'area verde in fondo a viale Dante sarà infatti una nuova location fra quelle che ospiteranno gli eventi della kermesse letteraria, in questa edizione inevitabilmente segnata dalla presenza dei cantieri in città. La novità è contenuta nella delibera di giunta che definisce le modalità di partecipazione del Comune ai grandi eventi del prossimo autunno, quali Le giornate del cinema muto, la Giostra dei castelli, l'Arlecchino errante e, appunto, Pordenonelegge. IL DOCUMENTOIl...