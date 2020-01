PORDENONE Rincari nelle casette dell'acqua a Pordenone. Un aumento da 4 a 6 centesimi al litro (cioé del 50 per cento) è stato segnalato da alcuni cittadini che non hanno preso bene la cosa. La segnalazione è subito rimbalzata sui social media. Il consigliere comunale Pd Nicola Conficoni ha chiesto verifiche al Comune memore che una situazione analoga si era verificata a metà del 2018: allora la società che gestisce la casetta era stata costretta a una marcia indietro in quanto l'aumento era stato superiore a quello previsto legato all'Istat. Dagli uffici comunali precisano: «Nessuna comunicazione formale è pervenuta agli uffici. Gli aumenti annuali previsti sono quelli che tengono conto della rivalutazione annua secondo gli indici dell'Istat, perciò saranno avviate quanto prima e verifiche per capire come stanno le cose». Già questa mattina saranno effettuati alcuni sopralluoghi da parte degli uffici municipali che verificheranno le tariffe e la modalità dell'incremento del costo dell'acqua microfiltrata. Le casette dell'acqua si trovano in largo Cervignano, via Aprilia, via Galilei e via Pirandello. Da parte di alcuni cittadini è scattata immediata la segnalazione e non è mancata qualche protesta. «L'amministrazione comunale verifiche tempestivamente sull'aumento del prezzo dell'acqua nelle casette dell'acqua. Già un anno e mezzo fa vi era stato un incremento da 4 a 6 centesimi al litro del prezzo dell'acqua: constato che non era legittimo poiché superiore a quello previsto dagli accordi di gestione e dunque superiore all'andamento dell'indice Istat era stata fatta una marcia indietro». Negli uffici dell'amministrazione, a ieri pomeriggio, non era arrivata alcuna comunicazione da parte della società che gestisce il servizio. «Per questo - annunciano dal Comune - saranno effettuate le dovute verifiche e successivamente si valuteranno i provvedimenti da adottare».

