IL SIMBOLO

PORDENONE Un albero in piazza XX Settembre come simbolo della rinascita. Come annunciato nei giorni scorsi, la pianta è stata collocata ieri mattina nell'area antistante il Bar Posta, in una aiuola realizzata vicino alle fioriere che delimitano la piazza che finiva spesso utilizzata come parcheggio per biciclette e moto.

«Sarà il simbolo della rinascita», ha commentato il sindaco Alessandro Ciriani. Nei giorni scorsi aveva parlato, appunto, di un «piccolo cantiere fra il Bar Posta e il negozio Cappelletto: una zona che solitamente è un caos di motorini e biciclette, fortemente disordinata. Faremo un'aiuola di circa 30 metri quadrati, un'aiuola verde per dare più bellezza a quel luogo, ma anche per piantare un grande albero che sarà anche un segno di rinascita e di vita per la città, che deve affrontare l'emergenza. Del resto, anche un'autorevole società di consulenza come Ernst Young ha detto che Pordenone ha le potenzialità, le energie, la determinazione nel nostro carattere per affrontare la crisi e guardare con un pizzico di speranza al futuro».

«La città ha aggiunto l'assessore Cristina Amirante ha bisogno di aree di permeabilità che assorbano le piogge e che favoriscano la riduzione della temperatura estiva. Tutti i progetti di riqualificazione cittadina largo San Giorgio, via Mazzini e molti altri contemplano nuove aiuole proprio per favorire questi processi e per migliorare il decoro urbano».

LA RIPARTENZA

In materia di ripartenza, nei giorni scorsi Ciriani ha annunciato assieme all'assessore al Bilancio Mariacristina Burgnich che «il Comune ha pronto un pacchetto di aiuti di almeno due milioni e mezzo, che si concretizzerà in contenimenti dei tributi locali e interventi per le famiglie. Alcuni interventi saranno indirizzati a tutti, altri a determinate categorie economiche più colpite». In queste settimane, infatti, Ciriani e Burgnich hanno lavorato al pacchetto solidarietà per arginare i pesanti contraccolpi economici causati dal Covid-19: «Ci sono ancora alcuni aspetti da limare spiegano , per cui attendiamo qualche giorno per presentarlo nei dettagli alle categorie economiche e alle opposizioni, con cui siamo disponibili a discutere. Il piano è finanziato con risorse nostre precisano , in attesa di eventuali interventi del Governo, che però non si sono ancora visti. Abbiamo prima dovuto mettere in sicurezza il bilancio comunale, coprendo i buchi per le minori entrate provocate dall'emergenza, pari a 3,5 milioni. È dunque un progetto studiato con oculatezza e coscienza, che aiuta la comunità e al tempo stesso non pesa su chi verrà dopo di noi. È un'operazione non di poco conto concludono : l'emergenza ha costretto a passare da un bilancio di espansione a un bilancio votato al tamponamento della crisi e a misure economiche e sociali ancora più forti».

«Nuovamente la competenza dell'assessore Burgnich consente, in un drammatico momento come questo, di individuare risorse dell'amministrazione da poter destinare alla comunità commenta il collega di giunta, con deleghe alle Politiche per il Commercio, Emanuele Loperfido . Due milioni e mezzo di risorse proprie da destinare anche alle categorie economiche più colpite, in attesa di quelle che ci aspettiamo essere più sostanziose da parte del Governo, sono un chiaro segnale dell'attenzione al mondo del terziario locale da parte dell'amministrazione Ciriani» conclude.

Tra i provvedimenti ci sarà anche il rifinanziamento dei buoni spesa per gli indigenti, che sono stati polverizzati. Nel frattempo, annuncia il Comune, il pagamento della Tari 2019 viene differito per tutti a settembre.

Lara Zani

