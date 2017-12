Pordenone meno attrattiva, calano residenti e imprenditori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUMERIPORDENONE Meno abitanti, meno stranieri e meno imprenditori, soprattutto nella fascia d'età compresa fra i 18 e i 29 anni. Questa la fotografia della città che cambia scattata alla fine del 2016 con i dati contenuti nel Documento unico di programmazione. POPOLAZIONENel 2016 ha raggiunto le 51.139 unità - 90 in meno rispetto al 2015 -, di cui 7.025 stranieri (il 13,7%), suddivisa in 24.323 maschi (il 47,56%) e 26.816 femmine (il 52,44%). Rispetto al 2012 si è registrata una lieve diminuzione della popolazione, -0,47 per cento nel...