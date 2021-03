Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BARRIEREPORDENONE Comuni di Pordenone e Porcia insieme per chiedere ad Autovie di ritornare al vecchio progetto per le barriere fonoassorbenti, ma dall'incontro con l'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti la soluzione appare ancora lontana. L'assessore all'Urbanistica del Comune di Pordenone Cristina Amirante e il sindaco di Porcia Marco Sartini hanno infatti incontrato in video conferenza l'esponente della Giunta...