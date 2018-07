CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE Ammonta a circa 720 milioni di euro il dato di interscambio commerciale complessivo tra il Pordenonese e i mercati tedesco ed elvetico: nel primo, nel 2017, sono state esportate merci per circa 638 milioni di euro, nel secondo poco più di 85 milioni. Il dato, molto interessante e in netto trend di crescita tendenziale (nel 2016 si era fermato a 689, di cui circa 614 in Germania e circa 75 in Svizzera) è emerso nel corso delle due giornate di approfondimento per i comparti agroalimentare e vino organizzate da ConCentro, l'azienda...