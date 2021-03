L'INIZIATIVA

PORDENONE Pordenone Ovest, il ristorante di via Cesare Battisti aperto ad ottobre 2019, raddoppia gli spazi. In un momento di profonda crisi per il settore della ristorazione, Gabriele Ritossa, numero uno del gruppo Serafin, ha scelto di investire nuovamente in città. La proprietà, dopo un anno di trattative, ha acquisito la vicina boutique Andros: è il negozio di abbigliamento che ha fatto la storia degli ultimi 30 anni della città, grazie alla professionalità e alla cortesia di Rita Beduz. «Non è stato semplice - afferma Ritossa - abbiamo ereditato una situazione tragica e disastrosa, poi si è intromesso il Covid-19 che ci ha toccato ma non spezzato». L'obiettivo, ora, è di allargare gli orizzonti raddoppiando capacità e portata di Ovest.

Simone Paroni, direttore del polo di Pordenone, è entusiasta. «Ci espanderemo su corso Vittorio Emanuele e nel vicolo Cesare Battisti, tra i più belli di Pordenone. Creeremo un locale più grande, confortevole ed accogliente per il centro, preservando un concetto di qualità ed intimità. Lavoreremo pancia a terra, insieme a tutto lo staff e management, per mantenere alti standard e livelli qualitativi di prodotti, dal bere al mangiare, italiani e stranieri, ma con una focalizzazione particolare sul territorio, anima e cuore dell'azienda». Un'altro particolare obiettivo da raggiungere sarà il servizio ed il decoro, «valori fondamentali ed etici di tutto il gruppo. Sul lato beverage - chiarisce Ritossa - verrà servita la birra del birrificio Cittavecchia di Trieste, che fa sempre parte del gruppo, con tutta la sua gamma completa di birre artigianali Made in Fvg».

I locali avranno un'unica anima e cuore pulsante, ma con due funzioni diverse. I lavori di ristrutturazione, in corso Vittorio Emanuele, sono iniziati giovedì: «Saranno lunghi ed impattanti», assicura la proprietà. Rimane solo l'attesa di ufficializzare l'inaugurazione del nuovo Ovest: dovrebbe avvenire entro l'estate. La società fa capo alla Sarafin Holding, della famiglia Ritossa, attiva in diversi settori che spaziano da quello sanitario a quello dell'edilizia e del settore immobiliare. Fino ad arrivare al comparto della ristorazione. Qui, oltre all'Ovest di Pordenone, si contano una dozzina di locali in Friuli Venezia Giulia tra cui il Metropolis di via Mercatovecchio a Udine, il Caffè dei Libri, il Roma Quattro ed il prestigioso Portizza di Trieste (in piazza della Borsa). In ambito sanitario, invece, la Sarafin, con un investimento di 18 milioni di euro, aprirà tra qualche settimana due moderne e nuovissime residenze per anziani non autosufficienti nel quartiere di Torre . (Al.Co.)

