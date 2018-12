CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORCIA Ancora perplessità da parte dell'opposizione sul progetto per la nuova rotatoria che sostituirà il semaforo sulla statale 13, all'altezza del Garage Venezia, dove si intersecano viale Lino Zanussi, viale Venezia, viale Grigoletti e via Gabelli. Dopo Dorino De Crignis (Fratelli d'Italia), a criticare la soluzione scelta è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Fabio Veronese, che alla doppia rotonda propone di sostituire una rotonda dalla forma a fagiolo, sul modello di quella adottata in un'intersezione ancora più complessa...