Pontebbana, studio choc Anche il rumore uccide

L'ALLARMEPORDENONE Sulla Pontebbana si muore di rumore. La statale, già condannata come strada killer per gli alti livelli di smog che causano (fonte Cro di Aviano) un aumento dell'incidenza del cancro al polmone, miete vittime anche soltanto per l'inquinamento acustico generato dai milioni di mezzi in transito ogni anno. In dodici mesi, lungo l'asse della Pontebbana, otto persone ogni 10mila abitanti perdono la vita in modo prematuro per cause direttamente connesse ai decibel prodotti soprattutto dai mezzi pesanti. Lo dice uno studio...