PORDENONE La rotonda di Casarsa sulla Pontebbana è saltata, e Tiziano Centis (Cittadini) ha chiesto la convocazione della IV commissione consiliare per verificarne la fattibilità: «La giunta deve rispettare gli impegni presi - ha detto - l'incrocio semaforico va superato. Esiste uno studio di fattibilità, ma apprendiamo dal Gazzettino che l'assessore Pizzimenti ha dichiarato che non ci sono i presupposti tecnici per realizzare la rotonda. Chiediamo quindi di conoscere le carte e più nello specifico le motivazioni che renderebbero l'ipotesi inattuabile. Poi decideremo il da farsi. Se viene scartata l'ipotesi della rotatoria, lo si faccia sulla base di elementi certi e inconfutabili. Casarsa aspetta da tanti anni una soluzione. Le code che si formano in questo incrocio determinano inoltre l'accumulo dei fumi di scarico delle automobili. Non c'è più tempo per le scuse, adesso bisogna agire concretamente e far partire l'iter per portare al più presto una soluzione». La mozione Centis approvata a marzo impegnava la giunta a farsi carico di intervenire anche su altri punti della statale: «Da tanti anni i cittadini che risiedono nei comuni attraversati dalla Pontebbana ha spiegato Centis fanno i conti con gravi problemi di sicurezza, di difficoltà negli spostamenti a causa del traffico e, non ultimo, con l'inquinamento ed i problemi di salute che ne possono derivare».

Così invece Bolzonello, Conficoni e Da Giau del Pd: «La situazione della Pontebbana è in stallo e anche per il 2020 non esiste una pianificazione generale. A fronte di interventi sul territorio in cui manca una visione complessiva, è necessario creare le condizioni per un'alleanza territoriale che coinvolga anche trasversalmente le forze politiche, per affrontare le problematiche della mobilità e del traffico ed elaborare quindi un programma di area che sia una sintesi degli interessi comuni. Dopo aver detto no agli indennizzi per il traffico derivante dai cantieri dell'A4, allo studio di fattibilità della metropolitana leggera e agli interventi di mitigazione ambientale, come barriere fonoassorbenti acustiche e verdi, ora la giunta Fedriga dice no anche alla rotonda di Casarsa. Urge riprendere il confronto avviato con i sindaci. È emerso un problema generale di pianificazione della mobilità, per governare i flussi di merci, gli spostamenti privati, i flussi turistici. Questa pianificazione va affrontata con tempi opportuni e in un'ottica di area vasta e con una visione strategica che riesca ad anticipare il futuro È necessario trovare una sintesi su diversi punti: analisi dei flussi, una prospettiva per giungere a un piano d'area vasta della mobilità e del traffico, funzionalità delle rotonde esistenti e di quelle eventualmente da realizzare, criticità degli attraversamenti, continuità delle piste ciclabili, analisi della qualità dell'aria e del particolato. Serve una piena collaborazione, priva di strumentalizzazioni, affinché si possa mettere in atto un nuovo metodo che porti a tempi chiari nella ricognizione e nella presa delle decisioni e a soluzioni davvero improntati all'interesse dei territori e delle comunità».

