Pontebbana, prigionieri del traffico Un incidente paralizza la viabilità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÁPORDENONE La scena si ripete. Un incidente, per fortuna senza feriti, ha causato ieri mattina notevoli disagi alla viabilità lungo la Pontebbana e ha poi coinvolto l'accesso e lu'uscita dalla città. Erano da poco passate le 8.30 e sulla statale 13, già di per sé congestionata dal traffico, si è verificato un tamponamento tra tre auto che da Pordenone stavano percorrendo la strada in direzione Porcia. Il sinistro è avvenuto in viale Venezia, in corrispondenza della Banca popolare di Cividale. Una Ford Ecosport, alla guida della...