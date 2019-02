Polo scolastico all'ex Makò, Ghiani attacca il sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORDENONS «Se non fosse per l'importanza strategica che ha, sul piano dello sviluppo economico e culturale, la realizzazione di un nuovo polo scolastico nell'area dell'ex-Makò, non varrebbe più la pena continuare a sollecitare il sindaco Delle Vedove intento solo a fare il gioco delle tre carte. L'ho ripetuto più volte - ribadisce Giovanni Ghiani, capogruppo in Consiglio del Pd basta perdere tempo e poche scuse. È compito del sindaco di Cordenons prendere l'iniziativa politica, e ribadisco politica, di convocare un tavolo a tre: Comune,...