Polizia, tre immobili per i nuovi agenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Per incentivare l'arrivo di nuovi agenti sul territorio, il Comune mette a disposizione della Polizia di Stato tre degli appartamenti dell'eredità Cordenons, da destinare ad alloggi collettivi. Gli immobili sono parte dell'eredità di Luigi Cordenons, dei quali il Comune è venuto recentemente in possesso al termine di una lunga vicenda giudiziaria cominciata nel 1998 e conclusasi nello scorso mese di luglio con atto transattivo davanti al notaio Gaspare Gerardi, e si trovano nel complesso immobiliare di via Michele della Torre 17, nel...