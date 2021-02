IL CONSIGLIO

PORDENONE Nuovo regolamento di polizia rurale all'ordine del giorno del Consiglio comunale, convocato per questo pomeriggio alle 17.30, ancora una volta in modalità telematica. Il nuovo regolamento, redatto sul modello della bozza che era stata predisposta dalla Provincia nel 2003, andrà a sostituire quello vigente, che è ancora quello approvato con deliberazione del Podestà nel 1930 e successivamente modificato nel 1952. Le altre due delibere all'esame dell'Aula sono la rettifica per la concessione di una fideiussione all'Asd Pordenone Rugby, presentata dall'assessore al Bilancio Mariacristina Burgnich, e il riconoscimento delle spese di prima urgenza sostenute in seguito alle criticità idrogeologica e idraulica per l'allerta rossa del 4 dicembre del 2020, dell'assessore alla Protezione civile Emanuele Loperfido.

Fra le interrogazioni, continua a tenere banco la gestione dell'emergenza Covid-19, della quale l'opposizione ha chiesto conto in tutte le ultime sedute del Consiglio. Ma si parlerà anche, sempre su richiesta del gruppo consiliare del Pd, di sicurezza idraulica, di barriere antirumore lungo la A28 a Villanova e a Vallenoncello, del nuovo sovrappasso ciclopedonale sulla statale 13 e della mancata pubblicazione dei contributi erogati da Gea nel 2019 e nel 2020. Il gruppo di Pordenone Cambia chiederà invece delucidazioni sulla ciclopedonale Noncello Mare e sul parcheggio sud della Fiera, oltre che sul Pisus e Pisus A11 del Seminario.

Infine, se la discussione di delibere e interrogazioni si concluderà nei tempi previsti, si tornerà al lungo elenco delle mozioni, alcune delle quali piuttosto datate. Si comincia dalla proposta del gruppo di Forza Italia sulla legge cosiddetta spazzacorrotti. Sullo stesso tema una mozione di Fratelli d'Italia, che inoltre invita l'esecutivo a istituire il registro di bigenitorialità e suggerisce di attuare iniziative a favore dei minori in affido per scongiurare illeciti e propone di esprimere solidarietà alla senatrice Liliana Segre e a tutte le vittime dei regimi totalitari, solidarietà alla senatrice raccomandata anche dal gruppo del Pd, che sollecita la Giunta affinché si rafforzi l'impegno contro la azzardopatia. Dai gruppi di minoranza, infine, la mozione sul lascito Mario Bortolotto al Comune di Pordenone e la solidarietà a Giuseppe Ragogna per le reiterate minacce subite.

