Polizia locale, il comandante lascia

TRASFERIMENTOPORDENONE Dal primo agosto Stefano Rossi non sarà più al comando della Polizia locale di Pordenone-Cordenons. Prenderà servizio in Regione, come Direttore del servizio di Polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione. Che Rossi fosse destinato a lasciare il Comando era nell'aria da tempo: a maggio, infatti, non aveva nascosto, all'Amministrazione comunale, che avrebbe partecipato al bando di concorso per assumere l'incarico in Regione....