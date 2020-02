LA NOMINA

PORDENONE In Regione Friuli Venezia Giulia cresce l'attenzione alle tematiche di genere e cresce dal basso, grazie all'impegno dei Comuni. Una attenzione già testimoniata dalla firma da parte di Anci Fvg e di Federsanità Anci Fvg del Protocollo dei Comuni del territorio pordenonese per la parità di genere, e di Carta di Pordenone - media e rappresentazione di genere, e che ora si concretizza e amplia con la delibera, da parte del Comitato esecutivo di un tavolo regionale ANCI FVG per le politiche di genere, nominando come coordinatrice Guglielmina Cucci (in foto), assessore alle Pari opportunità del Comune di Pordenone. La questione di genere sta diventando sempre più importante e di attualità - afferma il presidente Dorino Favot a partire dalla drammatica escalation dei femminicidi avvenuti purtroppo anche qui nella nostra regione, per arrivare ai dibattiti culturali in corso. Per questo come istituzione civile, abbiamo sentito il bisogno di fare anche noi la nostra parte. Abbiamo una linea di indirizzo a livello europeo e internazionale, che deriva dalla Convenzione di Istanbul che impone l'adozione di politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, ma sappiamo bene che le azioni, per essere efficaci, devono essere capillari nella società e coordinate fra loro. Anci rappresenta tutti i comuni ed ha gli strumenti per farlo e dunque con questa finalità vogliamo dare un concreto contributo ad un auspicato cambio culturale che deve partire dal basso, essere diffusivo e trasversale sui temi di parità di genere.

L'ASSESSORE

Sono felice e onorata per questa nomina dichiara l'assessora Cucci che riconosce l'importante ruolo assunto da Pordenone negli ultimi anni e l'efficacia del lavoro realizzato finora. - Il mio impegno, di cui porterò con me l'esperienza anche nell'adempimento di questo nuovo incarico, si è svolto su più livelli. Innanzi tutto il lavoro in rete che si è concretizzato con il Protocollo dei 50 Comuni per la parità di genere che tengo a ribadire è stato sottoscritto da tutti i Comuni del territorio pordenonese e con soddisfazione posso dire di essere riuscita a far condividere in modo trasversale. Pordenone si è messa a disposizione per la costruzione della rete, per dare supporto ai Comuni di piccoli, per condividere e coordinare iniziative e progetti. Mi piace ricordare che il Protocollo dei 50 Comuni è particolarmente attento alle nuove generazioni, perché è fondamentale stringere un patto educativo per poter essere sicuri di essere incisivi sui temi di parità, lavorare nelle e con le scuole. Infine l'aspetto culturale e sociale, per creare una nuova cultura del rispetto, in un mondo che sembra a tutti gli effetti andare nella direzione opposta. Tutto questo ha creato un fermento positivo, il territorio pordenonese si è dimostrato fertile e sensibile. L'approccio condiviso ha stimolato anche la partecipazione attiva di piccoli comuni, che così si sono sentiti supportati e accompagnati.

