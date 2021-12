POLITICA CITTADINA

PORDENONE È durata meno di 24 ore la bufera in maggioranza seguita alle defezioni nel voto sull'aumento dell'aliquota Irpef. L'ultimatum del sindaco Ciriani, che aveva minacciato il licenziamento degli assessori, scadeva a Natale, ma già ieri pomeriggio le forze della maggioranza erano al lavoro per rintuzzare al più presto la crisi, aperta soprattutto dalle dichiarazioni al vetriolo del capogruppo di Forza Italia in Regione Giuseppe Nicoli. E infatti poco dopo le 18 i vertici del centrodestra a Pordenone (Marco Bottecchia per il Carroccio, Mara Piccin per Forza Italia ed Emanuele Loperfido per Fratelli d'Italia) hanno firmato e diffuso un documento congiunto di riappacificazione e di conferma della fiducia all'esecutivo. Poche righe per garantire che il centrodestra è «sempre più coeso». «La nostra piena fiducia nell'operato dell'amministrazione comunale è e rimane salda. Il voto disgiunto su una parte del bilancio di previsione del Comune di Pordenone ha riguardato un aspetto che è stato pienamente chiarito durante una riunione tra i vertici di maggioranza dalla quale il centrodestra pordenonese esce ancora più coeso. La tenuta della maggioranza non è mai stata messa in discussione, anzi, si sono messe le basi per un rafforzamento dell'alleanza a sostegno della giunta comunale e del Sindaco Ciriani, per sostenere con il massimo impegno tutti i provvedimenti che vadano nella giusta direzione per Pordenone e i pordenonesi. Inoltre, non vogliamo dare peso a comunicati che mettono in dubbio la rappresentatività del sindaco e il pensiero della maggioranza». Ma l'aumento dell'Irpef continua a far discutere. Marco Salvador ribadisce la posizione contraria della Civica: «Per noi è un principio fondamentale quello di non mettere le mani nelle tasche dei nostri concittadini e imprese. La posizione che abbiamo tenuto è stata comunque seria, costruttiva, tanto che la nostra richiesta di razionalizzare la spesa attraverso una spending review mirata per riportare l'aliquota Irpef a quella originaria di 0,2 è stata accolta dalla Giunta e dalla maggioranza e va nella nostra stessa direzione anche il capogruppo di FI in Consiglio regionale Nicoli». Nicola Conficoni (Pd) attacca invece il «teatrino davvero poco edificante che mette a nudo le crepe e le lacune di una maggioranza spregiudicata e inadatta a governare la città», nel quale il caso Irpef si è incrociato con la presa di distanza via social del sindaco nei confronti del direttore dell'Asfo Joseph Polimeni: «Da settimane si respirava un clima di scontro, testimoniato dall'insofferenza verso il presidente del Consiglio Pietro Tropeano ma, come dimostra la mancata votazione della mozione di sfiducia a Polimeni presentata dal nostro gruppo, la speranza era quella di evitare la rottura. Il crescendo di dichiarazioni infamanti che ha segnato la giornata successiva, però, ha fatto sfuggire la situazione di mano e palesato il diabolico compromesso su cui si reggeva la maggioranza: se non mi dai troppo fastidio sulle tasse, non ti metto in difficoltà sulla sanità, altrimenti salta tutto». Mara Turani (M5s) ribadisce che «i pordenonesi subiranno rincari e aumenti da coloro che hanno eletto pochi mesi fa», ma punta il dito anche contro il ritorno a un clima da campagna elettorale: «Mi chiedo se continuerà il teatrino indegno in Consiglio comunale, se il presidente Tropeano dovrà subire attacchi continui e irrispettosi da parte di Pordenone Cambia e Fratelli d'Italia». Il segretario del Pd Alessandro Genovesi, infine, replica a Ciriani per le sue critiche alla manovra del Governo, nella quale «si fa debito per diminuire di niente le aliquote Irpef. lla finanziaria approvata anche dai suoi alleati di Lega e Forza Italia riduce il carico fiscale sul ceto medio. Peccato che i pordenonesi vedranno limitato questo beneficio a causa delle scelte politiche sbagliate del centrodestra locale: ciò che il governo dà, il Comune di Pordenone toglie».

