TORRE

PORDENONE Il potenziamento degli impianti, l'adeguamento alle disposizioni normative in materia di sicurezza, la riorganizzazione legata alla realizzazione di nuovi spazi sociali sono attività promosse e sostenute dall'amministrazione comunale per rendere le strutture sportive efficienti e funzionali alle esigenza, sportive e aggregative di chi le frequenta. Così commenta l'assessore ai lavori pubblici e allo sport Walter De Bortoli nell'ennesimo sopralluogo presso gli impianti sportivi comunali amministrati operativamente da società ed associazioni. L'altro giorno ha visitato il Polisportivo di Torre in via Peruzza dove è stato realizzato un immobile destinato ad ospitare uno spazio di aggregazione che sarà gestito dalla società Asd Torre. L'edificio semplice ed essenziale di 22 x 6 mt, con un portico e una pensilina a protezione delle porte-finestre ospita una sala polifunzionale in grado di contenere un'ottantina di persone. E' stato realizzato a ridosso della piastra polifunzionale coperta Palaviola a cui sarà raccordato con un passaggio compartimentato da porte Rei. Sarà utilizzato come spazio didattico per l'insegnamento del gioco del calcio e per il dopo attività sportiva.

