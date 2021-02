«Entro il 2021 puntiamo a ricoprire alcuni primariati, almeno otto, ritenuti cruciali. Poi ci saranno le procedure per i concorsi anche per le altre strutture complesse ora vacanti. Non tutte però saranno bandite in quanto alcune risultano pleonastiche rispetto alla dimensione e alle esigenze aziendali». Il direttore generale Asfo Joseph Polimeni precisa la strategia sulla copertura dei primariati. A dicembre c'è stata la nomina di due direzioni, Medicina di Spilimbergo e Radiologia di Pordenone-Sacile. Sono già in stato avanzato le procedure per Psichiatria di Pordenone, Nefrologia e Laboratorio analisi. La direzione aziendale proseguirà con Pneumologia, Microbiologia, Cure intermedie-Hospice, Assistenza farmaceutica e Direzione San-Vito Spilimbergo (quest'ultimo bando è andato deserto e sarà rifatto). Intanto, dal Pd regionale Renzo Liva mette in guardia: «Tra le strutture per le quali si faranno i concorsi non appare la Struttura complessa di Prevenzione e sicurezza sul lavoro. Era anche quella una poltrona? Non credo. Un territorio così industrializzato ha bisogno di attenzione su quel fronte se si vogliono ridurre gli incidenti sul lavoro».

