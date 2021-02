OLTRE IL COVID

PORDENONE Il Policlinico San Giorgio investe sul Punto nascita e sul reparto di Ostetricia e Ginecologia. E lo fa nell'ottica di rilanciare un servizio anche per attrarre utenza dal Veneto. L'inizio del 2021 ha visto nelle sale-parto della Casa di cura un piccolo boom di nascite: nel solo mese di gennaio hanno visto la luce 66 bebé. Un numero che supera la media mensile degli ultimi anni: i nuovi nati sono figli del periodo di lockdown primaverile.

NUOVO PRIMARIO

Da pochi giorni a dirigere il dipartimento materno-infantile è arrivato il nuovo primario, oltre a due dottoresse specialiste in Ostetrica e ginecologia. Il primario è Stefano Facchin, 54 anni, pordenonese. Figlio d'arte: il padre Mario infatti fu a lungo primario di Anestesia a Pordenone. Per il medico - giù lungo il suo curriculum nonostante la giovane età - si tratta di un ritorno a casa. Per alcuni anni, fino al 2012, Facchin ha svolto il ruolo di aiuto primario al Santa Maria degli Angeli. Poi un'esperienza come primario nell'ospedale di Portogruaro. Nel 2015 il concorso e il ritorno in regione con la nomina a direttore negli ospedali di Palmanova e Latisana. Ora l'incarico alla guida dell'Ostetricia e ginecologia del Policlinico. «È davvero un orgoglio per me tornare nella mia città e in questa struttura. Dove - afferma - ho trovato un reparto recentemente ristrutturato e una équipe di professionisti motivati. Oltre alla disponibilità di puntare sull'introduzione di nuove tecnologie che consentiranno di portare innovazione nella chirurgia mini-invasiva endoscopica in particolare rispetto ad alcune patologie legate all'oncologia ginecologica. Ci sarà inoltre - aggiunge il primario - la possibilità di costituire un team multidisciplinare che consenta interventi anche complessi in ambito uro-ginecologico e sull'infertilità».

Il vertice del Policlinico puntava a potenziare il Punto nascita e la Ginecologia. Nell'ultimo alcune difficoltà legate alla carenza di organico avevano costretto, in agosto, alla chiusura temporanea del reparto. Cosa che ha portato a una diminuzione di nati nel 2020 a 500. Negli anni precedenti la media di nati era invece tra i 650 e 700. «Con l'arrivo del nuovo primario - è certo Loris Brisotto, direttore amministrativo - e con le nuove tecniche contiamo presto di tornare, e speriamo anche superare, i numeri che abbiamo fatto negli ultimi anni. Con standard di qualità nell'offerta sanitaria ancora superiori».

