POCHI PROFESSIONISTIPORDENONE Ordine dei medici pronto a collaborare con le istituzioni per individuare le soluzioni al problema della carenza di professionisti, ma non convince l'ipotesi dei neolaureati in corsia: si aumenti, piuttosto, il numero delle borse di specializzazione, per recuperare quei circa duemila laureati che ogni anno restano esclusi. A intervenire sulla questione è Guido Lucchini, presidente dell'Ordine pordenonese dei medici che domani - assieme ai colleghi delle altre province, incontrerà l'assessore regionale alla...