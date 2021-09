Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOPORDENONE Guardando a cosa è successo in Sicilia, se lo chiedono in molti. Il Friuli Venezia Giulia rischia la zona gialla? La risposta al momento è un no molto più convinto e pronunciato di quanto si possa pensare. Perché se è vero che la percentuale di vaccinati della regione è inferiore rispetto a quella di altri territori (anche se superiore a quella siciliana, ad esempio), lo è altrettanto il fatto che la buona...