CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POCHI FONDIPORDENONE Niente più uova dai fedeli per i campanili. In un territorio nel quale tante torri campanarie, nei paesi, si dicono tirate su con i vovi, ossia mettendo insieme le modeste offerte delle famiglie contadine di una volta, l'impresa di restaurare un campanile si dimostra da ormai più di due anni decisamente complicata per quello di San Giorgio, in centro città.Ma anche sul territorio i parroci si ingegnano per cercare soluzioni che consentano di finanziare lavori sugli edifici sacri. Con esiti alterni. È di ieri l'idea...