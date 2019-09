Pn Pedala, la festa dei cinquemila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLOLONGAPORDENONE Mancano pochi giorni ormai alla 47. edizione della Pordenone Pedala visto che l'avvio è previsto per domenica mattina e per la prima volta nella sua storia avrà come tappa intermedia Rauscedo. L'obiettivo, come sempre, è di arrivare a cinquemila iscritti.SOPRALLUOGONei giorni scorsi è stato effettuato il sopralluogo proprio nel Comune di San Giorgio della Richinvelda alla presenza del sindaco Michele Leon e il presidente dell'Associazione della ciclituristica, Luigi Tomadini. Oggi, invece, il presidente...