«Ho trovato sorprendenti le dichiarazioni del senatore Franco Dal Mas a proposito della protesta sulla sanità. Al di là della questione ospedale che lascio alle baruffe politiche ciò che non è accettabile è che Dal Mas dia degli imbroglioni ai sindacalisti. Definire truccata la protesta perché i lavoratori non sarebbero stati informati delle ultime assunzioni è mancanza di rispetto per gli stessi lavoratori della sanità che vedono con i loro occhi quotidianamente qual è la situazione. Dal Mas ha tentato una scomposta difesa di partito ma la realtà è un'altra A parlare è il segretario Cisl Cristiano Piazzo. Che va avanti. «Ho apprezzato invece il momento di confronto interno aperto da Fratelli d'Italia che ha affrontato la questione rilevando, di fatto, che il problema esiste. L'azienda sanitaria e l'assessore Riccardi non rispondono alle richieste sindacali, ecco perché nel mio intervento alla manifestazione ho chiesto (a nome dei sindacati confederali) risposte precise a domande precise. E finora non sono arrivate risposte nemmeno sulle liste di attesa e su come si pensa di affrontare l'arretrato. Figuriamoci se abbiamo ricevuto risposte serie sulle assunzioni per non parlare delle situazioni di Maniago, Sacile, Spilimbergo, San Vito. E del clima che regna nella sanità pordenonese vogliamo parlarne? Un medico licenziato e altri se ne vanno. Il clima da Corea del Nord usato in questi giorni - conclude Pizzo - non è solo una battuta provocatoria ma una triste realtà. Spero di essere smentito presto in positivo.

