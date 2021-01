Per quel che riguarda il tema dei trasporti, fortemente correlato alla riapertura delle scuole, l'assessore regionale Graziano Pizzimenti ha ribadito l'importanza del lavoro svolto in questo periodo con le Prefetture per condividere un piano che consentisse il riavvio delle lezioni in sicurezza. «Eravamo - ha detto - e siamo pronti a tutti gli scenari, anche per un rientro con un coefficiente di riempimento dei mezzi che l'ultimo Dpcm prevede al 50 per cento, tenendo conto di una profonda differenza su base territoriale che riguarda in particolare l'area dell'ex provincia di Udine: con cinque poli scolastici che manterrebbero l'orario storico e altri sei che adotterebbero due orari diversi di entrata». Come ha aggiunto Pizzimenti, con la parte ferroviaria si arriva a 134 mezzi in più che sono stati reperiti sul mercato. Il tutto, relativamente ai costi, ha comportato anche un impegno dell'amministrazione regionale che «è pronta - ha concluso - ad anticipare con fondi propri le risorse aggiuntive annunciate dal governo». Ora però in provincia di Pordenone si dovrà provvedere a modificare il piano di emergenza che prevedeva il noleggio immediato da parte di Atap di trenta nuovi mezzi per le tratte extraurbane. «Non ci risulta che ci siano più le condizioni di emergenza per agire tramite la procedura urgente - ha spiegato Narciso Gaspardo, presidente dell'Atap -. A questo punto si potrebbe procedere con una gara entro fine mese, quando ripartiranno le scuole». Malumori anche nelle tante ditte private che avevano messo ormai a bilancio le entrate derivanti dal noleggio distribuito dei trenta mezzi grazie ai quali il prefetto di Pordenone aveva potuto firmare il piano per il rientro a scuola alle superiori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA