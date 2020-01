Più spazi senza auto: si comincia dalle piazze della Motta e Pescheria

LO SCENARIO

PORDENONE Mentre amministrazione civica e Polizia locale cominceranno a breve a predisporre le modifiche al regolamento per l'accesso, si pensa anche ad estendere le Zone a traffico limitato.

«Nelle nostre previsioni fa sapere l'assessore Cristina Amirante c'è la volontà di rendere libere dal traffico veicolare piazzetta della Pescheria a parte di piazza della Motta, nella zona prospiciente l'ex biblioteca. Non sono previste ulteriori estensioni, ma non è da escludere che in futuro possano essere individuate altre aree». L'idea di fondo è questa: più zone a traffico limitato e meno permessi per accedervi. Una politica da adottare per rendere ancora più vivibile la città.

ZTL E ZONE 30

Zone a traffico limitato ma anche zone a 30 chilometri orari, così da spingere sempre più i cittadini a muoversi a piedi o in bicicletta. Le linee guida, peraltro già inserite nel piano di dettaglio del Piano urbano della mobilità sostenibile, tengono anche conto, nel medio-lungo periodo, di realizzare a Pordenone sia nuove rotatorie che doppi sensi di circolazione. Questo per arrivare, progressivamente, a togliere l'eccessivo traffico presente sul ring.

I primi provvedimenti arriveranno per piazzetta Pescheria e piazza della Motta. Qui, in particolare, si punterà a togliere completamente le auto, eccezione fatta per i soli residenti che invece avrebbero la prerogativa di accedervi. Per quanto riguarda invece piazzetta Pescheria sono previsti interventi sostanziosi che permetteranno non solo di dare un nuovo volto a quella parte di Pordenone ma, soprattutto, a mettere nelle condizioni le persone portatrici di handicap fisici e non vedenti di poter camminare senza incorrere in pericoli. Interventi che porteranno delle migliorie notevoli, con tanto di allargamento dei marciapiedi e la sostituzione (parziale) della pavimentazione, per chi dalla Rivierasca dovrà raggiungere il ridotto del Teatro Verdi.

ROTONDE

C'è di più. Con la realizzazione della rotonda tra viale della Libertà e via Dante se ne riparlerà comunque non prima del 2021 sarà possibile pensare anche alla chiusura al traffico di una delle due mini bretelle di piazza Risorgimento. Senza poi tralasciare un altro aspetto: conseguentemente alla sperimentazione del mercato cittadino tra via Cossetti e viale Martelli, si potrebbe arrivare a prevedere un'altra Ztl all'altezza del Teatro Verdi. Prima, però, dovranno essere attuati degli accorgimenti per quanto riguarda la circolazione lungo il ring.

Al.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA