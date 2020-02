LE ALTRE OPERE

PORDENONE Sull'ammodernamento dell'impiantistica sportiva la linea è già tracciata. È il sindaco a dettare le priorità: «Partiremo con una importante tranche di lavori spiega Ciriani che riguarderà l'ampliamento del Palazen di Villanova e la riqualificazione dell'area della Festa in Piassa. Non solo: nell'ultima modifica che abbiamo fatto al piano triennale, è stato inserito l'ampliamento del palazzetto dello sport, così da assicurare maggiori spazi a disposizione delle associazioni, la messa in sicurezza e il restyling del PalaMarrone (ex PalaMarmi), oltre alla messa in sicurezza (per quanto riguarda le norme antincendio) del De Marchi». Novità riguardano anche la piscina comunale. Ciriani e l'assessore Walter De Bortoli hanno accolto con soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato che ha sciolto la controversia tra imprese sulla gestione della piscina di viale Treviso, affidandola alla società Arca. «Siamo già intervenuti sulla struttura con un'opera antisismica consistente e abbiamo promosso l'individuazione di un gestore che, con la formula del project financing, è anche investitore, ottenendo oltretutto un risparmio sul canone». Il contratto, infatti, impegna Arca non solo alla gestione e manutenzione dell'impianto, ma anche ad effettuare una riqualificazione generale per circa 3 milioni. Inoltre, il Comune pagherà un canone ribassato del 30 per cento, pari a 140 mila euro a fronte dei 168 mila che paga oggi, un risparmio di soldi pubblici pari a 28 mila euro annui (il nuovo contratto dura 29 anni). Il cantiere partirà in estate o entro l'autunno. In ogni caso l'obiettivo è concentrare i lavori in un anno, puntando a mantenere la fruibilità della struttura da parte degli utenti. Per poterlo fare si eseguirà il grosso degli interventi nella piscina interna d'estate e in quella esterna d'inverno.

