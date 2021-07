Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN GIUNTAPORDENONE Approvato dalla Giunta il progetto definitivo-esecutivo per interventi di efficientamento energetico sugli impianti di illuminazione pubblica di via Oberdan, opera da 170mila euro finanziata con un contributo statale. Il tratto interessato è quello che arriva fino all'intersezione di via Oberdan con via Pola e via Mazzini, e dunque al semaforo che si trova davanti alla stazione. L'illuminazione attuale è costituita da...