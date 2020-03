La lunga lista delle persone contagiate o in isolamento fiduciario è stata fornita anche alle forze dell'ordine per motivi di tutela della salute pubblica. Era un passaggio doveroso da parte della Regione per due motivi. Primo: tutelare carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco e lo stesso personale sanitario nel caso in cui le persone che figurano nella lista dovessero aver bisogno di essere soccorse o di qualsiasi altro intervento nella propria abitazione (come, ad esempio, un sopralluogo di furto, un incendio o anche uno dei controlli a cui sono sottoposti coloro che sono gravati da misure cautelari o di sicurezza). Secondo: l'esperienza della Lombardia purtroppo riporta casi di persone che, nonostante fossero in isolamento o addirittura contagiate, sono incappate nei controlli predisposti per contenere l'epidemia da Covid-19. In questi casi, chi viola la quarantena, rischia reati ben più gravi rispetto all'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Il Codice penale, infatti, contempla anche l'ipotesi di diffusione di epidemia. È per questo che da ieri le sale operative delle forze dell'ordine hanno a disposizione, in caso di controlli o di un intervento, i nominativi dei malati e di coloro che sono in isolamento. Con la lista sottomano possono interfacciarsi anche con i colleghi delle province contigue. L'elenco sarà aggiornato quotidianamente.

