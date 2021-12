IL BOLLETTINO

PORDENONE La giornata di ieri ha segnato una discesa (complice la giornata festiva con meno test effettuati) dei nuovi contagi a 406 casi. Si sono registrati otto decessi, cinque dei quali di pazienti pordenonesi. Su 3.054 tamponi molecolari sono stati rilevati 358 contagi, con una percentuale di positività dell'11,7%. Sono inoltre 6.283 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 48 casi (0,76%). Otto le morti: una donna di 95 anni di Porcia (deceduta in ospedale), due donne di 92 e 84 anni di Pordenone (decedute in ospedale), una donna di 84 Zoppola (deceduta in ospedale), una donna di 81 anni di Aviano (deceduta in ospedale), un uomo di 87 anni di Povoletto (deceduto in ospedale), una donna di 79 anni di Venzone (deceduta in ospedale) e infine una donna di 80 anni di Tarvisio (deceduta a domicilio). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 28 (uno in più rispetto alle 24 ore precedenti) mentre i pazienti presenti nei reparti delle aree mediche risultano essere 306, nella giornata precedente erano 294: un incremento di dodici unità nelle ultime 24 ore.

I GIOVANISSIMI

Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi che nel bollettino di ieri ha precisato inoltre che oltre il 28 per cento dei nuovi contagi riguarda persone con meno di 19 anni. I decessi complessivamente fino a questo momento ammontano a 4.078, con la seguente suddivisione territoriale: 952 a Trieste, 2.060 a Udine, 735 a Pordenone e 331 a Gorizia. I totalmente guariti sono 126.740, i clinicamente guariti 300, mentre quelli in isolamento risultano essere 7.962. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 139.414 persone con la seguente suddivisione territoriale: 33.627 a Trieste, 59.238 a Udine, 27.472 a Pordenone, 17.142 a Gorizia e 1.935 da fuori regione.

OPERATORI SANITARI

Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un amministrativo dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale; di un operatore socio sanitario dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e di un amministrativo e un medico dell'Irccs Burlo Garofolo. Non sono stati rilevati casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione mentre sono risultati positivi tre operatori all'interno delle strutture stesse (Morsano, Muggia e Pordenone).

