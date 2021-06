Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PISTE CICLABILIPORDENONE Il capoluogo del Friuli occidentale fra le città italiane virtuose per densità di piste ciclabili, anche se la fotografia più recente, quella scattata nel 2019, registra un dato di fatto invariato dal 2013. I dati sono quelli del report Ambiente urbano dell'Istat, pubblicati due giorni fa. L'Istat propone una panoramica degli indicatori dell'ambiente urbano, utile come benchmark per la futura valutazione dei...