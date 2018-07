Piscina, un ricorso che vale 18 milioni Intanto arrivano i fondi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICORSOPORDENONE Doppio ricorso al Tar contro il Comune per la piscina comunale: al centro del contendere, l'appalto da 18 milioni di euro per la realizzazione e la gestione del nuovo impianto con la formula del project financing. Il primo dei due ricorsi arriva dalla Arca ssd arl di Oderzo (Treviso), che si è classificata al primo posto ma che si è vista poi scalzare dalla vetta dalla Kuma che, pur non avendo raggiunto il punteggio tecnico necessario per superare la prima fase, aveva poi esercitato il diritto di prelazione derivante dal...