Pioggia, vento e freddo artico il Mercato europeo deve chiudere

MERCATO EUROPEOPORDENONE Non bastassero i mancati guadagni, ad alcuni degli operatori l'edizione 2019 del Mercato europeo ha portato anche danni per centinaia o addirittura migliaia di euro. Il nubifragio con vento forte di ieri mattina ha infatti colpito soprattutto gli stand collocati in piazza XX Settembre, sollevando alcuni gazebo e danneggiando sia le strutture che la merce. Inevitabile, a quel punto, la decisione di chiudere anticipatamente la manifestazione, anche per evitare ulteriori pericoli derivanti dal maltempo.VENTO E DANNISe il...