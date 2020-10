MALTEMPO

PORDENONE Il peggio dovrebbe essere passato, ma l'allerta meteo (stavolta gialla) rimane anche per oggi. Ieri il maltempo ha sferzato la provincia, provocando allagamenti nel Sanvitese e la caduta di molti alberi sulle strade soprattutto nella Bassa. Uno è precipitato vicino al cimitero di Sesto.

LA SITUAZIONE

Venerdì notte e ieri su tutto il territorio erano state attivate le squadre dei volontari della protezione civile e quelle dei vigili del fuoco. Fortunatamente questa volta quasi tutto è filato via liscio. Con qualche preoccupazione per la pioggia battente che è caduta nel primo pomeriggio di ieri, che ha imposto la chiusura dei guadi di Rauscedo e Murlis. A Pordenone l'allerta era massima. Il livello del Noncello era tenuto costantemente sotto controllo con i volontari pronti a portare aiuto ai cittadini di quelle zone che sono soggette a finire sott'acqua. «Il fatto di prendersi costantemente cura del territorio, con una particolare attenzione ai presidi idraulici, è fondamentale ed evita spesso sottolinea l'assessore Emanuele Loperfido che abbondanti precipitazioni possano creare situazioni di criticità. In questi anni la situazione è nettamente migliorata, grazie alla collaborazione tra Comune, Regione e Protezione civile. L'ultima variante al piano regolatore ha ribadito un concetto semplice: il territorio non può più sopportare nuove colate di cemento che lo renderebbero ancora più instabile dal punto di vista idrogeologico. E poi ci sono i cittadini, ai quali chiedo di aiutarci magari contribuendo a pulire i tombini che si trovano in prossimità delle loro abitazioni». Il Noncello da una parte, il Meduna dell'altra. Tra Pordenone e i due corsi d'acqua esiste un legame forte ma guai a prenderli sottogamba. Specie quando le intense precipitazioni piovose rischiano di farli tracimare: era successo nel 2002, quando una grande piena aveva affondato la città, e andando a ritroso nella storia ci sono almeno altri tre precedenti: 1928, 1965 e 1966. Senza dimenticare, poi, l'evento di due anni fa quando, tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, Noncello e Meduna avevano tenuto i pordenonesi con il fiato sospeso.

LE OPERE

La situazione idrogeologica è critica. Lo ha detto anche l'Autorità di bacino di Venezia, che indicato Pordenone come punto focale. I problemi maggiori riguardano, in particolare, i quartieri di Vallenoncello e Villanova. Se per Valle sono previsti degli interventi, che una volta attuati dovrebbero mitigare la situazione, per Villanova le cose sono più complicate. Il quartiere si allaga per la mancanza di presidi tali da contenere un'eventuale esondazione del Meduna. È l'unico territorio per il quale agli inizi del secolo scorso non sono stati realizzati dei corpi arginali. Ora, a spanne, ci vorrebbero qualcosa come 15 milioni di euro per realizzare 4 chilometri di argine con tanto di opere complementari. Per Vallenoncello, invece, la situazione è migliore anche perché, negli anni, le varie amministrazioni che si sono succedute hanno provveduto a realizzare dei corpi arginali. C'è poi la partita nella parte a Nord di Pordenone dove non è mai stata realizzata una rete di sgrondo delle acque meteoriche. È così che, in presenza di precipitazioni abbondanti, l'acqua dei campi defluisce attraverso la Pontebbana sino a provocare veri e propri allagamenti. L'amministrazione civica ha pensato bene di intervenire con una gronda idraulica in grado di captare le acque e farle defluire nel lago della Burida.

Alberto Comisso

