PORDENONE Mesi difficili per fette importanti di economica del territorio. Oltre ai settori della ristorazione, degli esercizi pubblici e del commercio (alle prese con le chiusure delle restrizioni e ristori che non arrivano) a segnare un pesante affanno è il comparto dell'artigianato. Su questo fronte l'emergenza più preoccupante in questo momento riguarda i dipendenti delle tantissime micro-aziende che hanno utilizzato o stanno utilizzando la cassa integrazione. L'ammortizzatore, già dal primo lockdown, è stato allargato anche alle piccole imprese artigiane: il Fsba (Fondo di solidarietà bilaterale alimentato da risorse che mettono sia le imprese che i lavoratori) è stato implementato da finanziamenti statali.

Il problema è legato al fatto che i fondi sono bloccati dallo scorso mese di agosto. E sono moltissimi i lavoratori che hanno fatto o stanno facendo periodi di cassa integrazione ma senza la copertura dell'assegno di indennità. Una indennità che, al netto, copre a malapena il 70 per cento del salario. Ma che ormai da mesi - gli ultimi assegni sono arrivati nello scorso mese di ottobre - non sta arrivando. Proprio a causa del fatto che i fondi governativi aggiuntivi tardano. Una situazione che, vista l'elevata presenza sul territorio di imprese artigiane, mostra tutta la sua drammaticità anche nel Friuli occidentale. E numeri e dati sullo stato di salute in affanno delle filiere artigiane nell'anno nero dell'emergenza sanitaria fanno emergere una massa di richieste di cassa integrazione avanzate nel corso degli ultimi mesi.

Dagli ultimi dati dell'Ebiart (l'Ente bilaterale che nella Destra Tagliamento gestisce le richieste e i fondi del Fsba) emerge che sono complessivamente 1.631 le società artigiane che hanno avuto la necessità di utilizzare l'ammortizzatore sociale a causa di rallentamenti produttivi. Queste imprese occupano complessivamente 7.079 dipendenti, tra questi per 6.300 si è dovuti ricorrere all'assegno di cassa integrazione. Si capisce, dunque, quanto il fenomeno sia in questo momento diffuso. Non tutti i lavoratori che hanno usufruito dell'indennità in questo momento sono alle prese con i ritardi. Ma sono certamente centinaia i dipendenti delle piccole imprese che stanno attendendo da almeno tre mesi l'assegno. La frenata dell'artigianato - nonostante i comparti del legno-arredo e di parte della meccanica mostrino fatturati in crescita - è in buona parte dovuto ai contraccolpi derivanti dal fatto che le imprese più grandi hanno riportato in casa molte lavorazioni che normalmente affidano proprio alle filiere dell'indotto artigianale. Questo sta accadendo in quasi tutti i settori, tranne nell'edilizia dove l'artigianato sta cominciando a sentire gli effetti del bonus 110%. «Sono diventati insostenibili - sottolinea Giuseppe Pascale, sindacalista Cgil che segue il comparto dell'artigianato provinciale - i ritardi con cui vengono trasferite le risorse al Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato che le deve distribuire ai lavoratori dipendenti di imprese artigiane in cassa integrazione. In più non tutte le piccole imprese, a causa anche delle difficoltà del momento, paga la quota parte che alimenta le casse di Fondo». Un allarme che è condiviso dalle associazioni delle piccole imprese artigiane che cominciano a temere per la fine del blocco dei licenziamenti.

