Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CITTÀ CHE CAMBIAPORDENONE Riqualificata e con lo sfondo di un grande murales, piazzetta della Pescheria diventa l'arena per un teatro che esce dal teatro. Taglio del nastro, ieri pomeriggio, per il primo tassello completato nell'ambito di piazza della Motta, a cui seguiranno a breve via Roma e, a fine agosto, quella della piazza stessa con la Casa della musica. «Avevamo promesso che avremmo trasformato un brutto parcheggio in una bella...