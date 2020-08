IL NODO DEL CENTRO

PORDENONE Su piazza Risorgimento l'amministrazione comunale non molla e guarda ai risultati ottenuti. Il primo, concordano il sindaco Alessandro Ciriani e l'assessore Emanuele Loperfido, riguarda la sicurezza: «La situazione sottolinea quest'ultimo non è quella che abbiamo ereditato: in passato, le risse erano quasi quotidiane. Grazie alla collaborazione con la Questura e alla presenza delle forze dell'ordine le cose sono migliorate, e che gli interventi ci siano stati lo dimostrano anche i controlli e i provvedimenti di chiusura e revoca della licenza presi nei confronti di bar e locali pubblici». «Quello che si poteva fare è stato fatto: non possiamo certo militarizzare la piazza», aggiunge Ciriani.

I PROBLEMI

Se tuttavia la questione della sicurezza appare migliorata, la piazza «sconta rileva il primo cittadino una nomea di piazza negletta che si è creata e che è difficile cancellare». Ci hanno provato eventi, manifestazioni e proposte come quella del vagoncino di specialità bavaresi, fino al mercato provvisoriamente traslocato alcuni mesi fa: «Le manifestazioni sono poi state fermate dall'emergenza Covid-19 continua il sindaco e in questo momento sarebbe complicato e poco opportuno moltiplicare gli eventi, considerate le difficoltà». La caccia a soggetti pronti a scommettere e a investire sulla piazza si è giocata soprattutto sulla leva fiscale, ma non solo. Gli ostacoli, tuttavia, non mancano, e uno difficilmente superabile, rileva Ciriani, è quello che riguarda le dimensioni degli immobili disponibili: «Gli investitori cercavano, in affitto o anche in vendita, spazi di grandi dimensioni, mentre gli immobili della piazza offrono pezzature piuttosto modeste. E anche progetti di acquisto e di ampliamento si sono rivelati impraticabili. È difficile pensare a un destino commerciale con quelle pezzature». Gli stessi palazzi, poi, decisamente datati, sono un altro degli ostacoli alla riqualificazione della piazza, come dimostrano i distacchi di intonaci che hanno interessato di recente anche questa zona: «Hanno bisogno di un restyling continua il sindaco e la speranza è che i proprietari approfittino del bonus per gli interventi di recupero». Anche i privati, insomma, devono fare uno sforzo, come concorda l'assessore al Commercio e alla Sicurezza Loperfido.

PROGETTI

E alle scelte dei privati si lega pure l'ipotesi di una possibile pedonalizzazione della piazza con la chiusura al traffico delle due strade laterali. Per Ciriani, si tratta di un'ipotesi da non considerarsi tramontata ma che, precisa, «dipende dal mercato: può essere, ma a condizione che ci siano locali pubblici che abbiano l'interesse e la disponibilità a occupare gli spazi». Del resto, aggiunge, il mercato settimanale ne fa di fatto già uno spazio pedonale per due giorni alla settimana. Il mercato, appunto. Sulla possibilità che il trasloco temporaneo diventi definitivo tutto è ancora da decidere: «Per ora commenta Loperfido questa soluzione sta portando benefici». Un'altra strada per la valorizzazione della piazza è, secondo il sindaco, quella che guarda a una maggiore permeabilità fra gli spazi. L'attenzione è rivolta in particolare a un immobile da tempo sfitto in piazza Duca d'Aosta, accanto al locale Barbasucon, che potrebbe lasciare spazio a un collegamento fra le zone e dunque a una maggiore accessibilità. Quanto infine a chi debba animare la piazza, l'accusa di Marco Salvador (1291) è quella di essersi posti l'obiettivo, a suo tempo, di liberare la piazza anche dai nuovi pordenonesi, salvo poi non considerarle più un problema. E del resto, ammettono sia il sindaco che l'assessore, le presenze sono quelle dei residenti della zona: «Sono famiglie che parlano italiano, stranieri di seconda generazione. Il problema erano coloro che non rispettano le regole».

Lara Zani

