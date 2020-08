LA SFIDA PERSA

PORDENONE È stato uno dei campi sui quali si è consumata la campagna elettorale del 2016: piazza Risorgimento e il suo degrado. A seguire, un paio d'anni di riflettori perennemente puntati e di sperimentazioni: gli eventi della piazza salotto e il vagone con il cibo bavarese; il mercatino a chilometri zero e l'arredo urbano delle sedute colorate; la leva fiscale per incentivare il commercio con la riduzione dell'Imu prima e la strada inversa poi, ossia gli incentivi a chi affitta. Fino al mercato settimanale, approdato lì più per necessità che per scelta, ma che ci resterà almeno fino al completamento del cantiere in piazza della Motta. Poi, si vedrà. Da allora, come sono cambiate le cose?

LE LINEE PROGRAMMATICHE

Nel documento di indirizzo dell'amministrazione Ciriani si prevedeva di trasformare un'isola urbana in una piazza chiusa alla viabilità su due lati contrapposti per rendere fruibile lo spazio urbano dagli esercizi commerciali che vi si affacciano mediante l'apposizione di arredi esterni, dando una funzione alla piazza attribuendogli il ruolo di mercato stabile cittadino mediante l'installazione di strutture per la vendita di prodotti tipici del territorio (...) e l'allestimento di spettacoli temporanei a basso impatto

Gli ultimi anni hanno visto l'insediamento di diverse attività, alcune delle quali sono però durate pochi mesi, come nel caso della Vucciria, insediata a suo tempo nell'immobile all'angolo che guarda verso viale Cossetti e ormai da tempo sfitto. Resistono quelle storiche, ma sono diversi, un po' su tutti i lati, i buchi lasciati dalle vetrine vuote. E ci sono poi le chiusure imposte dal questore, per motivi diversi, che hanno colpito a suo tempo il Bar Tiffany e più recentemente il Bar Grattacielo.

CRIMINALITÀ E DEGRADO

Nonostante i controlli, restano episodi di liti e risse: l'ultima a fine luglio, un'aggressione con una bottiglia rotta.

Come in altre zone della città, anche in piazza Risorgimento si sono verificati recentemente episodi di distacchi di intonaci dai palazzi, al civico 14 e al Grattacielo Santin, dove sono attualmente in corso i lavori di sistemazione.

Fra gli ultimi interventi, c'è quello per la realizzazione del nuovo parcheggio da 32 posti nell'ex caserma dei vigili del fuoco di viale Dante, i cui lavori sono stati consegnati all'inizio di agosto.

L'OPPOSIZIONE

Per Marco Salvador (Pordenone 1291), il risultato degli interventi effettuati sulla piazza dall'amministrazione Ciriani è «Zero. Hanno esordito annunciando di volersi riprendere la piazza liberandola dai richiedenti asilo e anche dalle famiglie straniere che la frequentano, e che poi sono quelli che la rendono viva più di quanto non siano altre piazze. Sono stati spesi soldi e non è cambiato nulla: i richiedenti asilo, i pochi rimasti, continuano a fermarsi in piazza Risorgimento e così le famiglie di nuovi pordenonesi che però adesso, evidentemente, l'amministrazione non considera più un problema. Nel frattempo, il degrado di viale Marconi e piazza Risorgimento, con le chiusure dei negozi, è arrivato anche in centro storico».

LE PROPOSTE

Due le proposte del consigliere di opposizione. La prima, relativa alla mobilità, è di fatto in linea con l'ipotesi più volte ventilata, ma ancora non realizzata della pedonalizzazione: «Si sarebbero potute chiudere al traffico le due strade laterali, creando una zona pedonale e consentendo alle attività commerciali di allargarsi con i dehors». La seconda riguarda il dialogo con i commercianti, molti dei quali a loro volta stranieri: «In questo modo - sostiene Salvador - si sarebbe potuta ottenere la loro collaborazione nell'isolare chi favorisce fenomeni di criminalità e di spaccio. È così che si fa comunità, collaborando con chi dà un apporto positivo e isolando gli elementi negativi, non demonizzando tutti».

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

