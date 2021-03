SICUREZZA

PORDENONE Il Comune ha deciso di potenziare la presenza e i controlli della Polizia locale in piazza Risorgimento con un presidio di due pattuglie sette giorni su sette durante le ore della giornata più sensibili. La decisione è stata assunta dal sindaco Alessandro Ciriani in coordinamento con l'assessore alla Sicurezza Emanuele Loperfido.

«A dire il vero precisa Ciriani - il controllo su piazza Risorgimento non è mai venuto meno, tanto che nel recente passato e negli anni scorsi siamo intervenuti con mano pesante, con sanzioni e misure incisive come le chiusure delle attività di chi non si comportava bene. D'altro canto dobbiamo essere attenti alle richieste di residenti e commercianti che in questo momento, a causa di alcuni episodi poco edificanti capitati nelle settimane scorse, chiedono maggiori controlli, soprattutto per godere appieno e serenamente della piazza. Lo facciamo con la nostra Polizia locale, sapendo che c'è anche l'attenzione delle forze di polizia, confermatami dal questore. Credo che il coordinamento tra questi soggetti consentirà a quanti vivono e lavorano in piazza Risorgimento e dintorni di stare più tranquilli».

«Da quando amministriamo - aggiunge Loperfido - abbiamo sempre cercato di monitorare e ascoltare il territorio intervenendo, a seconda delle esigenze, dove necessario. Piazza Risorgimento è molto frequentata e, con un occhio in più, cerchiamo di garantire che tutti la possano vivere in sicurezza e tranquillità».

«Si tratta spiega il comandante della Polizia locale, Massimo Olivotto - di un potenziamento dei controlli soprattutto nelle ore pomeridiane e serali o comunque a seconda delle esigenze, per dare quelle risposte che l'amministrazione comunale ci chiede e che i cittadini si attendono. Saremo presenti tutti i giorni modulando gli interventi in base alle necessità e alle risorse che riusciamo a mettere in campo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA