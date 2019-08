Piazza Risorgimento e viale Marconi A settembre imprenditori in Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI SPIRAGLIPORDENONE Ristorazione, che fa la parte del leone, ma anche commercio al dettaglio, cioè quello che manca e che è in crisi da tempo in città. Ecco i settori che possono resuscitare sia viale Marconi che piazza Risorgimento, le due grandi malate del centro storico. E settembre è come sempre il mese da cerchiare in rosso, quello che simboleggia il vero ritorno al lavoro e la programmazione di un anno che nel Bel Paese non inizia a gennaio, ma dopo Ferragosto. E vanno proprio in questa direzione le notizie che arrivano dal Comune,...