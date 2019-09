Piazza Motta, riqualificazione a ottobre «La petizione? È a scoppio ritardato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIAZZA DELLA DISCORDIAPORDENONE L'avvio del cantiere è previsto entro il prossimo mese di ottobre. Il via libera ai lavori è ancora subordinato alle ultime verifiche normative da parte degli uffici comunali prima dell'aggiudicazione definitiva. Poi sarà l'impresa che si è aggiudicata l'appalto (la Polese spa, dal luglio scorso è in concordato preventivo che prevede la continuità produttiva su alcuni appalti) a stabilire il crono-programma dell'opera che prevede anche un nuovo ruolo per l'ex biblioteca come sede delle associazioni di...