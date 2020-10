IN GIUNTA

PORDENONE Via libera al progetto definitivo pr il primo lotto della sistemazione della piazza di Rorai, opera da 500mila euro suddivisa fra 2019 e 2020. Il progetto prevede la riqualificazione degli spazi pubblici e a uso pubblico nel tratto compreso fra via Canova, piazzale San Lorenzo, via Pedron, via Chiesa di Rorai e l'incrocio fra via Maggiore, via Superiore, via Gaspardo e piazzale San Lorenzo. Gli interventi puntano a individuare nuovi luoghi di aggregazione e di incontro e spazi sicuri per la mobilità pedonale e ciclabile, oltre che spazi per la sosta, in vista di una zona 30 che potrà entrare a regime solo una volta che saranno stati completati anche i lotti successivi. Previsto, fra l'altro, l'utilizzo di materiali riconducibili a un centro storico per garantire identità al luogo e il rinnovamento funzionale ed estetico dell'impianto di illuminazione, con punti luce a tecnologia led. Sport. La decisione presa in giunta presieduta dal sindaco Alessandro Ciriani.

Come annunciato la Giunta ha deliberato l'abbattimento totale per l'anno in corso del canone per le associazioni sportive che gestiscono gli impianti comunali, dopo che le strutture sono rimaste a lungo chiuse al pubblico a causa del Covid-19 e hanno poi dovuto subire un aumento dei costi di gestione per le misure di sicurezza. La minore entrata per le casse comunali è stimata in circa 51mila euro.

Dieci nuovi occhi elettronici nel progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dalla Giunta per poter presentare domanda di contributo al Ministero degli Interni entro il 15 ottobre. L'obiettivo è quello di monitorare la circolazione stradale e controllare i veicoli che entrano in città lungo i principali assi di penetrazione attualmente non coperti dalle telecamere (come la rotatoria di via Udine, quella di via Musile e quella fra viale Venezia e via Revedole), ma anche di garantire un maggior livello di sicurezza in zone considerate sensibili come l'area del Policlinico, fra via Gemelli e via Vesalio. L'intervento sarà inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche nel caso venga ottenuto il finanziamento.

Prosegue, su autorizzazione della Regione, il progetto sperimentale dell'anagrafe felina e il Comune stanzia ulteriori tremila euro, fino al 31 dicembre di quest'anno, per incentivare la microchippatura e la sterilizzazione dei gatti di proprietà, attraverso il ricorso a un medico veterinario convenzionato. Contributi. Contributi straordinari a tre associazioni per complessivi 16.500 euro, così distribuiti: tremila euro all'Associazione San Valentino per la Sagra di San Valentino; 5.500 euro all'associazione culturale Complotto adriatico per il Musica in village e ottomila euro a Pordenone Giovani per la 29ma edizione del Pordenone Blues Festival. ulteriori contributi per poco meno di 40mila euro sono stati erogati per la realizzazione degli eventi dell'Estate in città 2020.

