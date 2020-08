IL PROBLEMA

PORDENONE (d.l.) Era già accaduto qualche anno fa. Poi si era trovata la soluzione e la cura. Ma la malattia dei kiwi è tornata. Un problema che sta colpendo pesantemente le coltivazioni del Lazio, in particolare a Latina dove si concentra quasi un terzo dell'intera produzione italiana. La situazione preoccupa anche i coltivatori del Friuli occidentale. Una produzione non diffusissima, ma di una nicchia importante e di qualità. Per ora segnalazioni di problemi alle piante sono arrivate da parte di qualche coltivatore del territorio del Friuli occidentale. E una task-force dell'ex Ersa regionale sta attentamente esaminando la situazione per capire quanto possa essere diffusa e per trovare un immediato rimedio. Il problema, almeno da quanto emerso dalla grave situazione del Lazio, è dovuto alla morte dell'apparato radicale delle piante per ragioni che, al momento, non si conoscerebbero. Si dovrebbe trattare di batteriosi o virosi che colpisce le piantagioni: gli esperti stanno cercando di capire le precise cause al fine di trovare la cura. La coltivazione del kiwi è diffusa in provincia in particolare nella fascia di territorio che va dallo spilimberghese, passando per Rauscedo, San Giorgio della Richinvelda, San Martino, Valvasone, Casarsa e San Vito. Un'altra area di coltivazione comprende parte dei territorio di Fontanafredda e Sacile. «Da noi la situazione è limitata a qualche segnalazione da parte di alcuni produttori. Non siamo certo ai livelli del Lazio. Il problema esiste dice Antonio Pittana, direttore di FriulKiwi di Rauscedo, la più importante realtà cooperativa del settore operativa dal 1984 con 120 soci conferitori - e non va sottovalutato, ma non bisogna creare allarmismi. La Regione è al corrente e gli esperti stanno lavorando per capire bene l'evolversi della situazione. Che non è tale da preoccupare eccessivamente o da creare allarmismi». Il settore della produzione di kiwi negli ultimi anni ha pagato anche situazioni legate al meteo che hanno ridotto i quantitativi di produzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA