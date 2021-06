Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PIANO VACCINALEPORDENONE Torna il tema di una possibile riduzione di dosi per il mese di luglio. Anche se il governatore del Friuli Venezia Giulia parla di «possibili rimodulazioni delle prenotazioni delle prime dosi a livello nazionale». «Adesso incominciamo a fare i vaccini non in vacanza. Oggi, senza aver più a disposizione AstraZeneca e Johnson&Johnson per una fascia di popolazione e avendo avuto una riduzione di dosi Pfizer rispetto...