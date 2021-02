L'EMERGENZA

AVIANO A Piancavallo una valanga ha invaso la pista Salomon, appena sotto il Rifugio Arneri. È successo ieri, poco dopo le 12. La massa nevosa si è staccata dal versante meridionale del Monte Tremol con un fronte di circa quaranta metri, per una lunghezza di scorrimento di circa trecento dal punto di partenza al punto di accumulo. Ha attraversato un canale che è spesso soggetto a scariche, tanto che la pista Salomon, se gli impianti fossero stati aperti, sarebbe stata chiusa per pericolo valanghe.

Anche se le piste sono chiuse a causa delle restrizioni adottate per contenere il Covid, molti scialpinisti e ciaspolatori le risalgono per raggiungere le loro mete. Il pericolo che sotto la neve potessero esserci degli escursionisti ha imposto la massima allerta. A Piancavallo sono arrivati dodici tecnici del Soccorso alpino di Pordenone (altri sei della stazione di Maniago erano pronti a partire per dare il cambio assieme ad altrettanti provenienti dall'Alpago). Si è alzato in volo l'elicottero della Protezione Civile che fa base a Tolmezzo, con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino e un'unità cinofila. Nella zona della valanga è arrivata anche l'équipe dell'elisoccorso, pronta a intervenire nel caso fossero state trovate persone sepolte sotto la neve.

La bonifica ha impegnato anche i Carabinieri del soccorso piste della stazione di Aviano e il personale di Promotur. L'elicottero della Protezione Civile ha effettuato una ricognizione sulla valanga utilizzato dall'alt il sistema di rilevamento Recco, senza intercettare alcun segnale. Questo ha portato ad escludere il coinvolgimento di sciatori, ma per esserne definitivamente certi è stato necessario terminare accuratamente anche il sondaggio sul terreno, sia con l'aiuto dell'Unità cinofila da valanga sia con quello dei soccorritori, che hanno lavorato circa tre ore per bonificarla tutta. L'elisoccorso regionale era pronto a intervenire con l'equipe medica e il tecnico di elisoccorso in caso di feriti, ma fortunatamente non c'è stato bisogno.

Una 36enne di Trieste è stata soccorsa tra le 12 e le 15 nelle Dolomiti Friulane, poco sotto Forcella Baldas (1.600 metri). La donna era assieme a una comitiva di amici, quando si è procurata una distorsione alla gamba e è più riuscita a proseguire autonomamente. Assiema a lei c'era, nella stessa comitiva, un tecnico di soccorso della stazione di Pordenone e, poco lontano, al rifugio Pradut, altri due soccorritori della stazione Valcellina. Questi ultimi hanno raggiunto il gruppo di escursionisti, che nel frattempo era riuscito ad avvicinarsi alla pista forestale assieme all'infortunata. Con il toboga, la barella studiata per i trasporti su terreno innevato, prelevata dal deposito attrezzato del Soccorso Alpino disponibile al rifugio, l'hanno trasportata verso valle. Sono andati loro incontro, risalendo da Claut, altri tre soccorritori per aiutarli durante la discesa. Una volta a Claut la donna è stata valutata dal medico del Soccorso alpino ed è rientrata autonomamente con gli amici.

